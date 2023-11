Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blonde SUV-Fahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023 ereignete sich gegen 7.40 Uhr auf der Beelener Straße in Warendorf eine Verkehrsunfallflucht mit einem Verletzten. Eine unbekannte SUV-Fahrerin fuhr von der Jet-Tankstelle auf die B 64. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mountainbike den Gehweg in Richtung Beelen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremste der Warendorfer sein Fahrrad stark ab und stürzte über den Lenker. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem schwarzen SUV weiter und kümmerte sich nicht um den Gestürzten. Die Gesuchte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

