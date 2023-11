Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Warendorf (ots)

Eine 83-jährige Fußgängerin aus Sassenberg überquerte am Montag, 27.11.2023, gegen 18.10 Uhr, in Sassenberg die Straße Lappenbrink in Höhe der Kirche. Zeitgleich bog ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Sassenberg von der Von-Galen-Straße kommend nach links in die Straße Lappenbrink ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Die 83-Jährige verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige bleib unverletzt. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell