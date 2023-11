Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines roten Kleinwagens nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines roten Kleinwagens, der am Montag, 27.11.2023, 6.55 Uhr im Einmündungsbereich Bahnhofsstraße/ Bahnhofsplatz in Ahlen beteiligt war. Ein 23-jähriger Ahlener nutzte die Ampel, um die Bahnhofsstraße zum Bahnhof zu überqueren. Zeitgleich bog der unbekannte Kleinwagenfahrer von der Bahnhofsstraße auf den Bahnhofsplatz in Fahrtrichtung Südbrede ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der stürzte und sich am Kopf verletzte. Der unbekannte Fahrzeugführer stieg zunächst aus, flüchte dann ohne Angabe von Personalien vom Unfallort. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer und dem roten Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

