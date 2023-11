Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Supermarkt

Warendorf (ots)

Drei männliche Unbekannte zerstörten am Sonntagabend (26.11.2023, 20.50 Uhr) die Eingangstür des Supermarktes an der Von-Galen-Straße in Sassenberg. Aus dem dortigen Kiosk stahl das Trio zahlreiche Zigarettenpackungen. Zu dem tatverdächtigen Trio liegen folgende Beschreibungen vor.

1. Täter: Mütze, schwarzer Schal, schwarze Hose, heller Kapuzenpullover, helle Schuhe, Handschuhe.

2. Täter: Mütze, helle Jacke mit schwarzem, runden Logo auf dem linken Ärmel, dunkle Hose, helle Schuhe, Handschuhe.

3. Täter: dunkle Hose, Handschuhe.

Wer hat die Tatverdächtigen zur Tatzeit in der Nähe des Supermarktes beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

