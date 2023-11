Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Sattelzug samt Ware gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Sonntagnachmittag (26.11.2023, 16.30 Uhr) und Montagmorgen (27.11.2023, 6.45 Uhr) einen Sattelzug von einem Betriebsgelände auf der Boschstraße in Wadersloh. An der grünen Sattelzugmaschine der Marke DAF war das Kennzwischen WAF-B 284 angebracht. An dem Sattelauflieger befand sich das Kennzeichen WAF-B 102. Auf dem Sattelanhänger befand sich eine große Maschine, die ausgeliefert werden sollte. Wer hat im Bereich der Boschstraße verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Sattelzugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

