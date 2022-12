Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher ertappt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind über die Weihnachtsfeiertage (25./26.12.2022) in Wohnhäuser an der Rohrackerstraße und dem Ringelnatzweg eingebrochen. An der Rohrackerstraße hebelten Einbrecher am Sonntag gegen 18.10 Uhr die Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes auf und durchwühlten mehrere Zimmer. Eine Nachbarin bemerkte ein Geräusch, woraufhin ihr Ehemann nachschaute und die aufgebrochene Tür sowie zwei Männer im Inneren des Gebäudes feststellte. Die beiden Täter flüchteten anschließend, wobei einer in Richtung Tiefenbachstraße und der andere in Richtung Hedelfingen davonrannte. Beide waren zirka 170 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt. Bekleidet waren sie jeweils mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Einer von ihnen hatte ein rundliches Gesicht, sein Komplize einen drahtigen Körperbau. Im Zeitraum von Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 20.20 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung am Ringelnatzweg eingebrochen, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

