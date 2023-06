Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Leichtverletzte Polizeibeamte nach Festnahme eines Spiegeltreters

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann in der Ludwigstraße soeben einen Sprungkick gegen den Außenspiegel eines geparkten Transporters ausgeführt hätte. Die Polizeistreife konnte vor Ort keinen Schaden an dem Außenspiegel feststellen. Die Beamten stellten den Verdächtigen allerdings in einer Kneipe in der Ludwigstraße fest und baten diesen heraus, um ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Zunächst verhielt sich der 42-jährige Verdächtige ruhig und willigte in die Durchsuchung seines Rucksacks ein. Als die Beamten ihm die Durchsuchung seiner Person ankündigten, rannte er weg. Die Beamten holten ihn ein und er schlug nach ihnen. Die Beamten unterbanden seinen Angriff, indem sie ihn festhielten und zu Boden brachten. Hier versuchte der 42-Jährige, den Beamten ihre Pfeffersprays vom Gürtel zu reißen, was die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt unterbinden mussten. Der Verdächtige leistete gegen seine Fesselung erhebliche Gegenwehr, indem er sich sperrte und um sich schlug. Als den Beamten die Fesselung gelungen war und sie den 42-Jährigen in den Gefangenentransporter verbrachten, trat dieser um sich und versuchte sich loszureißen, weswegen die Beamten ihn in den Transporter tragen mussten. Im Verlauf der dynamischen Widerstandshandlungen trugen die Beamten Schürfwunden davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund einer mutmaßlichen Beeinflussung mit berauschenden Mitteln veranlassten die Beamten bei ihm eine Blutentnahme. Zudem lagen bei ihm Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation vor, weswegen die Beamten ihn in eine psychiatrische Fachklinik verbrachten.

