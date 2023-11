POL-WAF: Ostbevern. Brand im Stallgebäude ausgebrochen

Warendorf (ots) - Am 27.11.2023 (16.15 Uhr) erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Breslauer Straße in Ennigerloh. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte eine 69-jährige Frau aus Ennigerloh an einem Bahnübergang mit einer Lokomotive der WLE. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der PKW ...

