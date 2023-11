POL-WAF: Drensteinfurt. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots) - Am Montag, 27.11.2023 brach gegen 19.45 Uhr ein Feuer in einem Stallgebäude in Ostbevern, Brock aus. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der offensichtlich im Heizungsraum ausgebrochen war. Durch die Rauchgasentwicklung verendeten zehn Sauen und etwa 70 Ferkel. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

