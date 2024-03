LPI-NDH: Aufsteigender Qualm löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Bad Langensalza (ots) - In der Mühlhäuser Landstraße wurde am Freitag gegen 00.40 Uhr ein Fahrzeugbrand der Polizei gemeldet. Aufgrund ein es technischen Defektes geriet der Roller vermutlich in Brand. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Kleinkraftrad war indes nicht mehr zu retten und brannte komplett ab. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

