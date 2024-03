LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagabend meldete ein Bürger der Polizei, dass er einen Jugendlichen dabei gestellt hat, wie dieser an seiner Haustür urinierte. In der Barfüßerstraße wurde dem 15-Jährigen durch Polizeibeamte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, für das er sich nun zu verantworten hat. Der kostspielige Jugendstreich wird dem jungen Mann wohl in Erinnerung bleiben. Rückfragen bitte an: ...

