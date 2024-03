Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher uriniert an Haustür

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend meldete ein Bürger der Polizei, dass er einen Jugendlichen dabei gestellt hat, wie dieser an seiner Haustür urinierte. In der Barfüßerstraße wurde dem 15-Jährigen durch Polizeibeamte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, für das er sich nun zu verantworten hat. Der kostspielige Jugendstreich wird dem jungen Mann wohl in Erinnerung bleiben.

