LPI-NDH: Volltrunkener Radfahrer stürzte schwer

Nordhausen (ots) - An der Kreuzung der Insudtriestraße und Helmestraße kam es am Donnerstag gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Bei Abbiegen aus der Helmestraße in den Industrieweg kollidierten eine 68-jährige Suzukifahrerin mit dem Radfahrer. Der 48-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt mehr als 1000 Euro. Das ...

