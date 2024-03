Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug verselbstständigt sich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Kuhlsberg sicherte ein Fahrzeugführer sein Auto nicht ausreichend gegen das wegrollen. Am Donnerstagnachmittag setzte sich das Fahrzeug eigenverantwortlich in Bewegung und kollidierte mit einer Bordsteinkannte, die das Auto wieder stoppte. Ein Fremdschaden entstand glücklicherweise ebenso wenig, wie ein Personenschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell