POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall - Polizei bittet um Hinweise

Neuss / Meerbusch (ots) - Am Montag (18.12.), zwischen 23:08 und 23:14 Uhr, brachen Einbrecher die Glasschiebetür eines Modegeschäfts auf der Breslauer Straße in Neuss auf. Nachdem sie den Verkaufsraum durchwühlt hatten, ergriffen sie mit diversen Kleidungsstücken die Flucht. Am selbigen Tag, zwischen 03:07 und 03:48 Uhr, verschafften sich Diebe in Neuss auf ...

mehr