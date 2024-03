Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Verkehrsunfall pflichtwidrig entfernt - Wer kann Hinwiese geben?

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 09.50 Uhr in der Siemensstraße vor einem Bekleidungsgeschäft ein Verkehrsunfall. Die Besitzerin eines Opel Adam stellte gegen 09.50 Uhr erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite fest und informierte die Polizei. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs verließ im Anschluss der Kollision den Unfallort in unbekannte Richtung entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter.

Beamte der Polizeistation Leinefelde kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Es besteht die Möglichkeit, dass das unfallgegnerische Fahrzeug weiß ist. Den Rückschluss liefern Lackanhaftungen an dem beschädigten Opel.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern zur Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03605/5690 zu melden.

Aktenzeichen: 0054609

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell