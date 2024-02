POL-UN: Fröndenberg - Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (16.02.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Brauns-Straße in Werne eingebrochen. Nachdem sie zwischen 04.29 Uhr und 07.16 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest. Einer der Täter, der bei Tatausführung mittels ...

mehr