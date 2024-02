Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeieinsatz nach Streitigkeiten unter Hausbewohnern

Unna (ots)

Am Samstag (17.02.2024) kam es zu Streitigkeiten unter Bewohnern eines Hauses in der Innenstadt von Unna. Gegen 00:40 Uhr bedrohte ein 30-jähriger, alkoholisierter Rumäne einen Mitbewohner mit einem Messer. Bei Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte verließen die Mitbewohner das Gebäude. Der Störer verbarrikadierte sich im Haus und drohte damit das Haus anzuzünden. Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr erschienen an der Einsatzörtlichkeit. Als die polizeilichen Einsatzkräfte ein Feuer in der Wohnung wahrnahmen, erfolgte ein polizeilicher Zugriff. Der 30-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei mit eigenen Mitteln gelöscht werden, es entstand kein Gebäudeschaden. Da sich der Störer in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die zuständige Ordnungsbehörde zur Prüfung weiterer Maßnahmen hinzugezogen.

