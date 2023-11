LPI-J: Container geht in Flammen auf

Weimar (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 28jähriger mit seinem VW die Ettersburger Straße stadteinwärts und bog an der Ampelkreuzung Rießnerstraße nach links ab. Hierbei übersah er eine 44jährige Fußgängerin, die zeitgleich die Rießnerstraße an der grünen Fußgängerampel überquerte. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die Fußgängerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrzeug ...

