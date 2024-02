POL-UN: Holzwickede - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Selm (ots) - Bisher unbekannte Täter sind am Mittwochabend (14.02.2024) in zwei nebeneinanderstehende Häuser "Am Löwentor" in Cappenberg eingebrochen. Sie drangen zwischen 19 Uhr und 22.40 Uhr gewaltsam durch einen Wintergarten, bzw. durch eine Terrassentür in die Objekte ein und durchsuchten sie. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher u. a. Schmuck, Uhren und Bargeld. Kurz vor 19 Uhr wurde in der ...

mehr