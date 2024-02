Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch und Computerbetrug

Werne (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 31.10. bis 03.11.2023 mit einer gestohlenen Debitkarte mehrere widerrechtliche Abhebungen an Geldautomaten vorgenommen.

Die zuvor bei einem Wohnungseinbruch entwendete Karte setzte der Täter überwiegend bei einem Geldinstitut in Werne ein.

Bei den Verfügungen wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun Lichterbilder des unbekannten Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/127414

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell