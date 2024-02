POL-UN: Kreis Unna - Polizei lobt friedliche Karnevalisten

Schwerte (ots) - Am Sonntag (11.02.2024) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Derkmannsstück" in Schwerte-Ergste ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam Zutritt über die Terrasse und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Angaben über entwendete Gegenstände liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schwerte ...

