POL-UN: Schwerte - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unna (ots) - Samstagnacht (10.02.2024) wurde ein brauner Toyota Yaris, der am Straßenrand im Robert-Koch-Weg in Unna-Massen abgestellt worden war, entwendet. Das Ganze soll in der Zeit zwischen 03.25 Uhr und 06.00 Uhr passiert sein. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen UN-NM 1935 machen? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter 02303-921-3120, 921 0 oder per Mail an ...

