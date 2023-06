Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrraddiebe festgenommen - Konzeption greift

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 07.06.2023, gegen 07:45 Uhr konnten Passanten drei Junge Männer beobachten, die sich am Friedhof in Herbolzheimim an mehreren Fahrrädern und Pedelecs zu schaffen machten und diese entwenden wollten. Beamte des Polizeireviers Emmendingen konnten drei 22 und 24-jährige Männer vorläufig festnehmen. Einer der Tatverdächtigen flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten den drei Männern weitere Straftaten zugeordnet werden.

Sie verhielten sich auch nach ihrer vorläufigen Festnahme äußerst aggressiv und unkooperativ. Einer der Männer beging vor dem Dienstgebäude des Polizeireviers Emmendingen eine Sachbeschädigung. Bei den vorläufig Festgenommenen handelt es sich um tunesische und marokkanische Staatsangehörige aus dem Bereich Sigmaringen und Ravensburg.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Emmendingen entgegnet den gestiegenen Zahlen der Fahrraddiebstähle seit Anfang Mai mit einem umfassenden Maßnahmenpaket.

So wurden seither 14 Sonderkontrolltage, teilweise mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und diverse präventive Maßnahmen, wie die Präsenz auf den Radmärkten in Emmendingen und Herbolzheim vollzogen.

Hier konnten zahlreiche Bürgergespräche und präventive Beratungen durchgeführt werden.

Intensive Kontrollmaßnahmen führten neben einigen Feststellungen von technischen Mängeln auch zur Sicherstellung von rund 12 hochwertigen Fahrrädern und E-Scootern.

Die Kontrollmaßnahmen des Polizeirevier Emmendingen werden fortgesetzt.

