Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen gesucht

Selm (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Mittwochabend (14.02.2024) in zwei nebeneinanderstehende Häuser "Am Löwentor" in Cappenberg eingebrochen.

Sie drangen zwischen 19 Uhr und 22.40 Uhr gewaltsam durch einen Wintergarten, bzw. durch eine Terrassentür in die Objekte ein und durchsuchten sie.

Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher u. a. Schmuck, Uhren und Bargeld.

Kurz vor 19 Uhr wurde in der Straße Am Löwentor ein verdächtiger, silberner VW Polo mit einem verbeulten Kotflügel auf der linken Seite gesehen.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

