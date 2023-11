Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: BMW verursacht Unfall und flüchtet

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag überholte um kurz nach 11:35 Uhr ein BMW auf der K 4156 auf Höhe des Waldfriedhofs Leimen in einer Linkskurve mehrere Fahrzeuge, darunter ein Linienbus. Durch das gefährliche und grob verkehrswidrige Fahrmanöver befand sich der BMW noch auf der Gegenspur, als ihm ein Kleinlaster entgegenkam. Dessen 42-Jähriger Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm zwar, aber die beiden Fahrzeuge streiften sich noch, als der BMW am Laster vorbei raste. Der Kleinlaster verlor in der Folge die Spur und schrammte seitlich am Linienbus vorbei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der BMW flüchtete von der Unfallstelle. Weitere Details zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin sind derzeit nicht bekannt. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174411 zu melden.

