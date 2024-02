LPI-GTH: Diebstahl aus Container- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Heute Morgen befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Daimler die Bücheloher Straße in Richtung Unterpörlitzer Straße. An einem dort befindlichen Kreisverkehr übersah der Fahrzeugführer offenbar einen sich bereits in dem Kreisverkehr befindlichen Omnibus, fuhr in den Kreisel ein und kollidierte mit dem Bus. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 9.000 Euro. Der 51-jährige Busfahrer kam aufgrund des Zusammenstoßes zur medizinischen ...

