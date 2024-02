LPI-GTH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Der Gothaer Polizei wurde gestern im Bereich Waltershäuser Straße ein Telefontrickbetrug bekannt. In dem Fall gab sich eine bislang unbekannte Person bei einem Anruf in einer Tankstelle als Berechtigter der Firma aus. Eine Angestellte übermittelte daraufhin auf Anfrage Daten von Guthabenkarten. Der Beuteschaden lag bei 600 Euro. Guthabenkarten gibt es in vielen Einzelhandelsgeschäften oder Tankstellen. Beim Erwerb dieser Karten wird ...

mehr