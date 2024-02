Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (16.02.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Brauns-Straße in Werne eingebrochen.

Nachdem sie zwischen 04.29 Uhr und 07.16 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest.

Einer der Täter, der bei Tatausführung mittels einer Videoüberwachungsanlage aufgenommen wurde, konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, bekleidet mit einer hellen Mütze als Maskierung, dunkle Jacke mit hellen Balken auf der Brust und hellen Streifen an den Armen sowie einer hellen Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Werne unter der Telefonnummer 02389-921-3420 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell