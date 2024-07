Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 20.07.2024 wurde auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes Hildburghausen in Nähe des Haupteinganges ein Mercedes abgeparkt. Die Parkzeit dauerte von ca. 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr. Als der Eigentümer sich wieder an seinen Pkw begab, stellte einen Schaden am hinteren Stoßfänger fest. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben, der Schaden beträgt ca. 1000,- Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Mittwoch, den 17.07.2024. Die Geschädigte parkte im Zeitraum von 13:00 - 14:00 Uhr ihren Pkw VW Golf entweder in der Straße "Fernmauer" oder "Braugasse". Zu hause stellte sie dann später einen Schaden am hinteren Stoßfänger fest. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

