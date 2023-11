Polizei Gütersloh

POL-GT: Diverse Autoreifen zerstochen - Täter mit Fahrrad unterwegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (20.11. - 21.11.) wurden auf einem Parkplatz an der Buxelstraße und auf zwei weiteren Parkplätzen an der Straße Am Bachschemm und an der Kirchstraße diverse Autoreifen zerstochen.

Um kurz nach 00.00 Uhr wurde ein Zeuge auf einem Krankenhausparkplatz an der Buxelstraße auf einen polnisch sprechenden Fahrradfahrer aufmerksam. Dieser stach nach seinen Angaben mit einem spitzen Gegenstand auf die Reifen von neun geparkten Autos ein. Der Fahrradfahrer war ca. 40-45 Jahre alt, war dunkel bekleidet, trug einen schwarzen Rucksack, eine Schiebermütze und eine Brille. An dem Fahrrad hatte er kein Licht an.

In den Morgenstunden meldeten sich weitere Geschädigte. Sie hatten ihre Autos in der Nacht auf Parkplätzen Am Bachschemm und an der Kirchstraße stehen. Insgesamt wurden dort an 19 Autos die Reifen beschädigt.

Aufgrund der ähnlichen Handlungsweise und ist davon auszugehen, dass es einen Tatzusammenhang zwischen den Beschädigungen auf den drei Parkplätzen gibt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat den beschriebenen Fahrradfahrer in der Nacht beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

