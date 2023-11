Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Gymnasium in Schloß Holte-Stukenbrock - 16 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagvormittag (20.11., 11.45 Uhr) wurden Feuerwehr- und Polizeikräfte zu einem Einsatz am Gymnasium in Schloß Holte-Stukenbrock an der Holter Straße gerufen.

120 Schülerinnen und Schülern klagten über Atemreizungen. Es ergab sich vor Ort der Verdacht, dass Reizgas in der Schule versprüht worden ist.

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. 16 von ihnen sind letztendlich leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Schon in den ersten Minuten des Einsatzes wurde ein zwölfjähriger Schüler ausgemacht, der ersten Ermittlungen nach mit einem Deospray in der Schule gesprüht haben soll und so die Reizungen verursacht haben könnte. Die Ermittlungen dazu laufen.

Sollte über den Einsatztag hinaus weiterer Gesprächsbedarf bestehen, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommissariats Prävention und Opferschutz zu den Tagesdienstzeiten zur Verfügung unter der Telefonnummer 05241 869-1870.

