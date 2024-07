Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Heimrauchmelder schlug Alarm

Herdecke (ots)

Ein ausgelöster Heimrauchmelder alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag um 0:37 Uhr in die Straße Rostesiepen. Dort hatte ein Heimrauchmelder Alarm ausgelöst. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes war der Melder noch wahrnehmbar, verstummte aber im weiteren Einsatzverlauf. In der leer stehenden Wohnung konnten keine Schadensmerkmale vorgefunden werden, so dass der Einsatz abgebrochen wurde. Ein Löschzug war 30 Minuten im Einsatz.

"Auch wenn in diesem Fall der Heimrauchmelder einen Fehlalarm produzierte, so rettet er im Ernstfall Menschenleben", so der Feuerwehrsprecher abschließend.

Seit einigen Jahren sind die wichtigen Melder in Wohnungen gesetzlich Pflicht. Dort müssen sie in Fluren, Schlafzimmern und Kinderzimmern installiert sein.

