FW-EN: Brandmeldeanlage schlugen Alarm - Feuerwehr zweimal im Einsatz

Herdecke (ots) - Am späten Samstagnachmittag rückte die Freiw. Feuerwehr Herdecke zu einem Tiernotlage in die Straße Im Grund aus. Hier befand sich ein verletzter Fuchs in einer Garage. Dieser wurde von der Feuerwehr mitgenommen und an den Jagdaufsichtsberechtigten zum weiteren Verbleib übergeben. In der Nacht auf Sonntag gab es wenig schlaf für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Um 0:47 Uhr rückte die Feuerwehr zur ...

mehr