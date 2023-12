Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrfach Notrufe ausgelöst beim "Chillen"

Werdohl (ots)

Sechs junge Männer haben am Mittwochabend auf dem Bahnhofsgelände mehrfach den Notrufknopf gedrückt. Die Bundespolizisten am anderen Ende der Leitung hörten nur Brüllen und Musik. Die Werdohler Polizei schaute nach der Ursache und traf sechs junge Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Sie sagten, dass sie vor dem Aufzug "gechillt" hätten und mehrmals an den Knopf gekommen seien. Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen gegen die vier Werdohler und zwei Lüdenscheider wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Außerdem bekamen sie Platzverweise. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell