Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Donnerstag (30.05., 14.30 Uhr) befuhr ein 39-jähriger Ford-Fahrer die Versmolder Straße in Richtung Borgholzhausen. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn 33 hielt er vor einer roten Ampel an. Eine 38-jähriger Frau aus Oelde fuhr in dieselbe Richtung und fuhr auf den wartenden Pkw mit ihrem Ford auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 39-jährige Mann aus Borgholzhausen schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die 38-Jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Ihr 35-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell