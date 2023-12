POL-AUR: Aurich - Unfall nach Vorfahrtsverstoß/Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Nach Zusammenstoß verletzt Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Aurich am Dienstag schwer verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr gegen 8.55 Uhr auf der Straße Am Sportplatz in Richtung Wallinghausener Straße. Im Einmündungsbereich zur ...

mehr