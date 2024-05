Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktualisierung - 46-Jähriger nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem ein bis dahin unbekannter Täter in der Mittwochnacht (29.05., 04.15 Uhr) Teile der Außendekoration eines Restaurants an der Schulstraße in Brand steckte (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5789589), gelang es Kriminalbeamten der Polizei Gütersloh nach Ermittlungen am Vormittag einen 46-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen ergaben sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld keine Haftgründe. Der Gütersloher wurde im Anschluss entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell