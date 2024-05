Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeiliche Ermittlungen nach Brandstiftung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (29.05., 04.15 Uhr) meldeten Zeugen den Brand der Außendekoration eines Restaurants an der Schulstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer umgehend. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden an außen aufgestellten Dekorationsgegenständen des Restaurants sowie auch an einem angrenzenden Rolltor und einer Glaswand.

Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse leiteten die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh ein Ermittlungsverfahren ein. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

