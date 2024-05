Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschendieb nach frischer Tat in Haft

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Aufmerksame Zeugen ertappten am Montagvormittag (27.05., 10.30 Uhr) in einem Discountmarkt am Westfalenweg einen Taschendieb, der gerade die Geldbörse einer Seniorin aus dem Einkaufswagen gestohlen hatte. Als der Dieb bemerkte, dass er die Aufmerksamkeit der Zeugen auf sich gezogen hatte, entledigte er sich der Geldbörse und flüchtete aus dem Markt. Noch vor dem Geschäft konnten die Zeugen den Mann allerdings festhalten und verständigten die Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um eine 46-jährigen Mann mit rumänischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld veranlasste das Amtsgericht Bielefeld die Hauptverhandlung in Form des beschleunigten Verfahrens. Bis zum Verhandlungstermin befindet sich der 46-Jährige in sogenannter Hauptverhandlungshaft.

