Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Paketlieferung an unbewohntes Haus ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++ Sachbeschädigung durch Steinwurf ++ Betrug in Zusammenhang mit Kryptowährung ++

Emden - Paketlieferung an unbewohntes Haus

Am 15.04.2024 erschien ein Emder in der Dienststelle in Emden, um Anzeige zu erstatten, nachdem eine unbekannte Täterschaft an einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Am Tief in Emden ein Namensschild am zuvor unbeschrifteten Briefkasten abgebracht und Pakete an diese Anschrift bestellt hatte. Die Polizei nimmt diese Meldung zum Anlass, die Bevölkerung erneut zu dieser auftretenden Betrugsmasche zu informieren und zu sensibilisieren.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 15.04.2024 kam es zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr in der Annenstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren Pkw der Marke BMW unbeschädigt in einer Parklücke geparkt. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass das Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, sodass die Polizei nun nach Zeugen des Herganges sucht.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 15.04.2024 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Gewerbegebiet in Rhauderfehn. Zuvor befuhr ein 44-Jähriger aus Rhauderfehn die Straße als Führer eines BMW in Richtung Tischlerstraße. Während der Fahrt kam das Fahrzeug von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Opel. Dieser wiederum, wurde auf einen davorstehenden Ford aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der BMW des Fahrzeugführers, sowie der Opel waren folglich nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Steinwurf

Am 13.04.2024 kam es in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor in der Bürgermeister-Eilts-Straße in Rhauderfehn. Dort hatte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem größeren Stein, entnommen aus einem anliegenden Garten, das Garagentor der Garage einer 75-jährigen Anwohnerin beschädigt und hatte sich anschließend unerkannt entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Leer - Betrug in Zusammenhang mit Kryptowährung

Am 15.04.2024 erschien eine 45-jährige Frau in der Polizeidienststelle in Leer, um Anzeige zu erstatten. Sie war in den vorangegangenen Wochen auf eine Plattform im Internet aufmerksam geworden, welche vermeintliche Investments mit Kryptowährungen ermöglichte. Die Frau überwies mehrfach Beträge online in der Erwartung, einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Auf ihre Überweisungen, die sich insgesamt auf einen dreistelligen Eurobetrag beliefen, folgte jedoch nie die beschriebene Gewinnauszahlung. Sie erkannte den Betrug und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

