Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 13.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet (Foto) ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Fahrten unter Rauschmitteleinfluss ++

Leer - Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet (Foto)

Leer - Am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nüttermoorer Straße mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den danebenliegenden Grünstreifen und einen Baum. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn vom aufgewühlten Erdreich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Emden - Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15:20 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Wohnung in der Kranstraße ein und entwendete aus dieser Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahrten unter Rauschmitteleinfluss

Leer - Viel zu tun hatten die Beamten der Leeraner Polizei in der Nacht auf Samstag mit berauschten Verkehrsteilnehmern. Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr stoppten Beamte einen 33-jährigen Leeraner, der mit seinem PKW in der Heisfelder Straße unterwegs war. Der Mann räumte ein, Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein. Am Samstagmorgen um 02:30 Uhr kontrollierten Beamte eine 40-jährige Frau, die mit ihrem PKW in der Hauptstraße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Aufgrund hinzutretender Ausfallerscheinungen leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen die Frau ein und beschlagnahmten ihren Führerschein. Etwa 30 Minuten später wurden die Beamten ebenfalls in die Hauptstraße zu einem gestürzten Radfahrer gerufen. Der 58-jährige Leeraner war mit seinem Fahrrad gegen einen Ampelmast gestoßen und gestürzt. Grund hierfür dürfte seine deutliche Alkoholisierung gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Wiederum 30 Minuten später kontrollierten Beamte in der Straße An der Seeschleuse einen 34-jährigen Radfahrer. Der Rhauderfehner war mit seinem Fahrrad unterwegs, obwohl er deutlich alkoholisiert war. 1,76 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Auch dieser Mann muss sich in einem Strafverfahren verantworten. Gegen 05:10 Uhr stoppten Beamte einen Mann, der in der Georgstraße mit einem E-Scooter unterwegs war. Wegen seines Atemalkoholwertes von 1,13 Promille erwartet auch diesen Fahrer ein Strafverfahren.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

