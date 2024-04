POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.04.2024

++ Kontrolle eines Lkw-Gespanns ++ Diebstahl einer Rüttelplatte ++ Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung ++

Weener - Kontrolle eines Lkw-Gespanns

Am 10.04.2024 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Leer/Emden ein Lkw-Anhänger-Gespann auf dem Parkplatz Rheiderland der Bundesautobahn 31. Hierbei konnte diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechende Ermittlungen eröffnet werden. Zum einen nahm der 54-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug zu gewerblichen Zwecken in Betrieb, obwohl der im Lkw verbaute Tachograf aufgrund eines technischen Defekts nicht funktionsfähig war. Folglich konnte der Fahrzeugführer keine Nachweise über seine Fahrzeiten erbringen. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass alle vier geladenen Pkw nahezu ungesichert transportiert wurden. So wurden die Gebrauchtwagen ungenügend, unter anderem durch die offenen Fenster gesichert. Die dabei verwendeten Spanngurte waren dabei in einem nicht funktionsfähigen und verkehrssicheren Zustand. Außerdem war festzustellen, dass bei zwei Reifen des Anhängers die erforderliche Mindestprofiltiefe unterschritten war. Zudem fehlte ein Reifen des Anhängers komplett, sodass der Anhänger lediglich mit nur fünf Reifen betrieben wurde. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weener - Diebstahl einer Rüttelplatte

Am 10.04.2024 gegen 06:10 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in der Straße Am Südertief in Weener gemeldet. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort auf den 61-jährigen Meldenden. Dieser hatte am Vortag gegen 17:00 Uhr einen Lkw mit Anhänger auf einer dort befindlichen Grünfläche abgestellt. Auf dem Anhänger hatte sich zu diesem Zeitpunkt auch eine Rüttelplatte mit Wert im vierstelligen Eurobereich befunden. Als der Mann am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass der Anhänger zwar noch vor Ort, jedoch vom Lkw entkoppelt worden war. Darüber hinaus fehlte die Rüttelplatte gänzlich. Der 61-Jährige informierte die Polizei, die den Sachverhalt vor Ort aufnahmen und Ermittlungsverfahren einleitete.

Leer - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Am 10.04.2024 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei in die Ubbo-Emmius-Straße in Leer gerufen. Dort hatte eine Meldende einen Mann mit einer blutenden Wunde am Kopf festgestellt. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Der 37-jährige Mann gab an, zuvor mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen worden zu sein. Angaben zur genauen Tatzeit konnte er dabei nicht machen, konnte jedoch schildern, dass die Tat mutmaßlich im Bereich der Friesenstraße in der Nähe des Bahnhofs passiert sei. Der Mann wurde folglich in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können und bittet diese, die Dienststelle in Leer zu kontaktieren.

