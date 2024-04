Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 05.04.2024 gegen 23:00 Uhr und dem 06.04.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in der Straße Am Delft in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-Jähriger hatte seinen Pkw der Marke Opel unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass es am hinteren Stoßfänger durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet diese, Kontakt mit der Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 08.04.2024 in der Zeit von 08:50 Uhr bis 16:10 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Blinke in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 62-Jährige hatte zuvor ihren Pkw der Marke Citroen auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Zettel mit einem anonymen Hinweis an ihrer Windschutzscheibe fest. Aus diesem Hinweis ging hervor, dass das Fahrzeug der Dame durch einen anderen Pkw beschädigt worden war. Die Geschädigte erkannte daraufhin einen Schaden an der Fahrertür und erstattete Anzeige aufgrund der Verkehrsunfallflucht bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem anonymen Hinweisgeber oder nach weiteren Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 08.04.2024 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Dorfstraße in Leer. Ein Fahrzeugführer befuhr mit einer Sattelzugmaschine und Auflieger aus Richtung der Heisfelder Straße kommend die Dorfstraße und touchiert dabei einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Volkswagen. Der Unfallverursacher setzt daraufhin seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Ein Zeuge des Unfalles wies den geschädigten Volkswagenbesitzer nachfolgend auf den Vorfall hin, bleibt jedoch namentlich unbekannt, sodass die Polizei nun nach diesem und weiteren Zeugen des Unfalles sucht und diese bittet, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Borkum - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag den 08.04.2024 zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr kam in der Ostfriesenstraße auf Borkum zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 47-Jähriger hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies ihn ein Passant auf eine zuvor geschehene Sachbeschädigung an seinem Pkw hin. Ein bislang unbekannter Täter hatte entlang der vorderen und hinteren Fahrzeugtüren der Fahrerseite einen langen Kratzer im Fahrzeuglack verursacht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle auf Borkum aufzunehmen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell