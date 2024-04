POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 07.04.2024

PI Leer/Emden (ots) - ++ 2 x Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf ++ Leer - Am Donnerstagnachmittag zwischen 17:30 und 18:00 Uhr parkte die Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Tiguan in der Rathausstraße vor einem Cafe. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum den Pkw VW an der linken vorderen Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom ...

mehr