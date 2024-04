Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Pflichtversicherung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin ++ Fahrradcodierung ++

Emden - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am 04.04.2024 gegen 15:50 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Emder Polizei die Larrelter Straße in Emden. Die Beamten wurden auf einen Mann aufmerksam, welcher einen E-Scooter führte, an welchem ein schwarzes Versicherungskennzeichen für das Jahr 2023 angebracht war. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 48-Jährigen mit Wohnsitz in Emden. Während der Kontrolle bestätigte sich, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war, sodass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 03.04.2024 gegen 22:00 Uhr und 04.04.2024 gegen 08:00 Uhr kam es in der Thüringer Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte eine am Fahrbahnrand stehende Ladesäule für Elektrofahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich daraufhin vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu initiieren. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles.

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 04.04.2024 kam es gegen 14:00 Uhr in der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 47-jähriger Pkw-Führer befuhr die Nelkenstraße in Richtung der Einmündung zur Friesenstraße und musste zunächst verkehrsbedingt halten. Als er schließlich anfuhr, kam es zur Kollision mit einer den Radweg der Friesenstraße befahrenden 41-jährigen Radfahrerin. Sie stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht und dort ambulant versorgt.

Emden - Fahrradcodierung

Am Montag den 08.04.2024 besteht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr die Möglichkeit einer Fahrradcodierung im Innenhof der Polizeidienststelle in Emden, Bahnhofsplatz 3. Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Angebot interessiert sind, können unangemeldet erscheinen. Erforderlich ist, dass das zu codierende Fahrrad verkehrssicher ist, ein Eigentumsnachweis vorgelegt werden kann und dass ein Ausweisdokument mitgeführt wird. Außerdem müssen für zu codierende E-Bikes und Pedelacs die Schlüssel des Akkus mitgebracht werden.

