POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.04.2024

++ Ladendiebstahl ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahrradeigentümer gesucht ++

Ostrhauderfehn - Ladendiebstahl

Am 02.04.2024 kam es in einem Lebensmittelmarkt in Idafehn-Mitte zu einem Ladendiebstahl durch eine 30-Jährige. Einer Mitarbeiterin des Marktes war aufgefallen, dass die Frau im Kassenbereich lediglich ein Brot zum Bezahlen auf das Kassenband legte, jedoch eine Tasche, gefüllt mit diversen weiteren Lebensmitteln, mit sich führte. Die Mitarbeiterin sprach die Frau auf diesen Umstand an. Die 30-Jährige ergriff unmittelbar die Flucht und behielt nur ein Teil des Diebesgutes bei sich. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten die Frau im Nahbereich des Einsatzortes antreffen und zur Sachverhaltsaufnahme zum Markt zurückführen. Das gesamte Diebesgut verblieb im Markt. Die Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 03.04.2024 kam es zwischen 07:50 Uhr und 17:00 Uhr in der Annenstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 59-Jährige aus Aurich hatte ihren Pkw der Marke BMW vor Ort abgestellt. Als sie später am Tag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass es im Zuge eines Verkehrsunfalles beschädigt worden war. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug der Dame im Vorbeifahren touchiert und so beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich daraufhin vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu initiieren. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles.

Leer - Fahrradeigentümer gesucht

Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden am 02.04.2024 berichtete, stellten Beamte der Leeraner Polizei in den Abendstunden des 01.04.2024 einen Radfahrer fest, welcher mit einem zuvor entwendeten Fahrrad unterwegs gewesen ist. Das Fahrrad wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Trotz weiterführender Ermittlungen konnte die Polizei bislang keinen Eigentümer des Rades ausfindig machen. Somit soll nun mithilfe von Lichtbildern der Eigentümer des Diebesgutes ermittelt werden. Das Fahrrad ist mutmaßlich am 01.04.2024 im Bereich der Mühlenstraße in Leer entwendet worden.

