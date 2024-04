POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Diebstahl von Kraftstoff ++ Diebstahl von Bediendisplays ++ Eigentümer von hochwertigem Diebesgut gesucht ++

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Am 30.03.2024 gegen 13:00 Uhr stellte ein Emder seinen Pkw der Marke Ford in der Fährstraße, nahe der dort befindlichen Kirche ab und beließ dieses dort über das restliche Osterwochenende. Als er dann am 02.04.2024 gegen 05:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite durch einen unbekannten Täter zerkratzt worden war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und bittet mögliche Zeugen, Kontakt mit der Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 02.04.2024 kam es gegen 09:45 Uhr in der Auricher Straße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Wohnmobil die Straße stadteinwärts. Im weiteren Verlauf fuhr der Verkehrsteilnehmer zu weit in Richtung Fahrbahnmitte, geriet mit dem linken Außenspiegel in den Gegenverkehr, sodass dieser mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Rettungswagens zusammenstieß. Anstatt eine Schadensregulierung zu veranlassen, setzte der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort. Am Außenspiegel des Rettungswagens entstand ein Schaden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Unfallzeugen und bittet diese, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 02.04.2024 gegen 05:30 Uhr kam es in einem Kreisverkehr der Niedersachsenstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Beim Befahren des Kreisverkehres in Richtung Frisiastraße kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Kraftfahrzeugen, welche die beiden Fahrstreifen benutzten. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte folgte nicht der für ihn vorgeschriebenen Fahrtrichtung gemäß der einseitigen Fahrstreifenbegrenzung und kollidierte so mit dem Pkw eines 58-Jährigen. Trotz entstandenem Sachschaden entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Unfalles.

Westoverledingen - Diebstahl von Kraftstoff

Zwischen dem 28.03.2024 und dem 02.04.2024 kam es im Hilkenborger Bahnweg im Bereich einer dort befindlichen Baustelle zum Diebstahl von Kraftstoff aus einem Baufahrzeug. Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens hatten bei Wiederaufnahme der Arbeiten festgestellt, dass ca. 100 Liter Kraftstoff fehlten und durch eine unbekannte Täterschaft entwendet worden waren. Daraufhin informierten sie die Polizei, welche den Sachverhalt aufnahm und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.

Rhauderfehn - Diebstahl von Bediendisplays

Am 30.03.2024 kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr im Rahmen einer Veranstaltung zu einem Osterfeuer in Rhauderfehn zum Diebstahl mehrerer Bediendisplays für Pedelacs. Mehrere Geschädigte hatten ihre Pedelacs in der Straße Rhauderwieke abgestellt. Als sie später zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie fest, dass die gegen bloße Mitnahme gesicherten Bediendisplays gewaltsam entfernt und entwendet worden waren. Sie erstatteten in den Folgetagen Anzeige bei der Polizei. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Leer - Eigentümer von hochwertigem Diebesgut gesucht

Eine im Rahmen polizeilicher Ermittlungen durchgeführte Durchsuchungsmaßnahme der Polizeiinspektion Leer/Emden führte zum Auffinden von hochwertigem Diebesgut. Die Eigentumsverhältnisse zum Diebesgut konnten bislang nicht geklärt werden. Die Polizei sucht daher mit den beigefügten Lichtbildern nach dem oder den Eigentümern zweier hochwertiger Feuerzeuge der Marke "Dupont" sowie einer Armbanduhr der Marke "Pierpont". Personen, die Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen der Gegenstände machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle in Leer zu kontaktieren.

