POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Ostermontag, 01.04.2024

Diebstahl aus Pkw --Zeugensuche-

Leer - Am Ostersonntag wurden gegen 17:30 Uhr durch einen bisher unbekannten Täter mehrere Gegenstände aus einem Pkw Opel Agila entwendet. Der Pkw stand für einen kurzen Moment unbeobachtet und unverschlossen in der Annenstraße. Entwendet wurde u.a. eine geringe Menge Bargeld, eine Sonnenbrille und verschiedene Dokumente. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Sachbeschädigung an der Verglasung einer Pizzeria --Zeugensuche--

Emden - In der Nacht von Ostersamstag auf -sonntag wurde die Verglasung einer Pizzeria in der Straße Constantiaplatz beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter hat augenscheinlich versucht, die Verglasung mit einem Stein einzuwerfen. Der Versuch scheiterte, die Verglasung ging nicht zu Bruch, zersplitterte jedoch zum Teil. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Führen eines Pkw unter Alkohol- und Btm-Einfluss

Leer - Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln war am Ostersonntag gegen 08:30 Uhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Ostrhauderfehn unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei in der Mozartstraße ergab ein Vortest eine Alkoholisierung von 0,84 Promille. Zudem räumte die Fahrzeugführerin ein, vor Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

