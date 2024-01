Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Der Bahnhof ist zu eng für Zwei - gegenseitige Körperverletzung aufgrund eines Armstreifers

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 26. Januar 2024 gegen 19:54 Uhr streifte ein 49-Jähriger einen Heranwachsenden auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) im Vorbeigehen. Diese harmlose Handlung führte zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Die zwei Deutschen verstrickten sich zuerst in eine verbale Auseinandersetzung, dann drückte der 18-Jährige den Älteren an eine Wand, es folgte ein Handgemenge und schließlich warf der Jüngere eine Flasche gegen das linke Bein des Älteren. Anschließend beleidigten sich die Beiden gegenseitig mit Begriffen im Generationenkonflikt. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte die Identitäten der Männer fest, überprüfte die erhobenen Daten im polizeilichen Fahndungssystem und belehrte sie anschließend. Beide erhalten Strafanzeigen wegen Beleidigung. Hinzu kommt bei dem 49-Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 18-Jährige wird sich, aufgrund des Flaschenwurfes, zudem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Nach Abschluss der vor Ort notwendigen polizeilichen Maßnahmen gingen die Männer ihrer Wege.

